В КХЛ огласили регламент нового международного турнира под эгидой лиги в формате «3х3»

Вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Андрей Точицкий огласил регламент нового международного турнира под эгидой лиги в формате «3х3».

«Впервые в истории мирового хоккея будет реализован проект чемпионата «три на три» в формате полноценного регулярного чемпионата. Все клубы будут разбиты на два дивизиона по четыре команды. Формат площадки 18 на 34 метра. 19 декабря старт регулярки, суперфинал с 8 июля.

В регулярном чемпионате будет сыграно 24 тура, где тур равен одной недели. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командой, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Очки за суперигру не начисляются.

В суперфинал выйдут по три команды из лучшего дивизиона. Заявка на тур – 10 игроков, минимум один игрок должен был провести не менее 200 матчей за карьеру в КХЛ или не менее 80 матчей за последние пять лет. Эти 10 игроков набираются из заявки на сезон, в которую входят 25 игроков. В заявку на сезон попадают игроки КХЛ на двусторонних контрактах, а также неограниченно свободные агенты и игроки с драфта отказов», — передаёт слова Точицкого корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.