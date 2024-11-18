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Вице-президент КХЛ назвал место проведения матчей турнира в формате «3х3»

Вице-президент КХЛ назвал место проведения матчей турнира в формате «3х3»
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Вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Андрей Точицкий назвал место проведения матчей нового турнира формата «3х3».

«Место проведения турнира – все матчи пройдут на одной площадке в Щербинке. Это оптимальная локация, которая равноудалена от двух крупных аэропортов Москвы. Каждый тур будет начинаться в четверг и продолжаться до конца недели. Все команды будут заезжать в Щербинку в среду и жить в одном отеле. Лигой продуманы все стандарты», — передаёт слова Точицкого корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Ранее в КХЛ огласили регламент нового турнира и назвали клубы, которые примут в нём участие.

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