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Вице-президент КХЛ рассказал об особой атмосфере матчей турнира в формате «3х3»

Вице-президент КХЛ рассказал об особой атмосфере матчей турнира в формате «3х3»
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Вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов заявил, что матчи нового турнира под эгидой лиги в формате «3х3» будут проходить под лёгкую фоновую музыку.

«Каждая игра будет проходить под лёгкую фоновую музыку, а не в тишине. Хотим, чтобы атмосфера на площадке была непринуждённой. Наша цель – чтобы аудитория потребляла этот хоккей через свои гаджеты. Можно будет приобретать билеты для посещения, но здесь мы нацелены на телетрансляции и интернет-трансляции. Матчи будут проходить в первой половине дня, чтобы развести этот турнир с матчами сезона КХЛ», — передаёт слова Доброхвалова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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