В КХЛ рассказали, как проходил отбор клубов для участия в турнире формата «3х3»

Вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Андрей Точицкий заявил, что лига рассчитывает на расширение состава участников нового турнира в формате «3х3» и рассказал о положительных откликах.

«Рассчитываем, что на следующий год состав участников расширится. Мы с оптимизмом на это смотрим и уже слышим положительные отклики от тех клубов, кто не будет играть в первом сезоне. Сейчас турнир организовывается двумя букмекерскими компаниями, и для участия в первом сезоне клубы отбирались из числа тех, кто как раз и сотрудничает с этими компаниями.

Наша позиция в том, что мы договороспособны по всем вопросам. Участвовать будут только те клубы, кто хочет участвовать. Тут не будет никакого принуждения. Мы хотим расширения состава участников, но как это будет, покажет время. Мы открыты для конструктивного диалога», — передаёт слова Точицкого корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.