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Вице-президент КХЛ сообщил, кто будет тренерами команд нового турнира формата «3х3»

Вице-президент КХЛ сообщил, кто будет тренерами команд нового турнира формата «3х3»
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Вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Андрей Точицкий сообщил, кто будет тренерами команд нового турнира формата «3х3» под эгидой лиги.

«Есть тренеры, кто находится внутри системы клубов. Это первый блок, откуда можно выбирать специалистов. И есть рынок неограниченно свободных агентов – это касается не только игроков, но и тренеров. Так что в этом чемпионате могут раскрыться новые имена среди тренерских кадров», — передаёт слова Точицкого корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Ранее в КХЛ огласили регламент и состав участников нового турнира, а также рассказали о месте проведения матчей.

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