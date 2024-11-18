В КХЛ заявили, что ещё не определились с названием трофея для победителя турнира «3х3»

Вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов заявил, что лига ещё не определилась с названием трофея для победителя нового международного турнира в формате «3х3».

«Мы ещё не определились с тем, как будет называться трофей», — передаёт слова Доброхвалова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Ранее в КХЛ огласили регламент и состав участников нового турнира, а также рассказали о месте проведения матчей. Игры турнира будут проходить в дневное время параллельно с регулярным чемпионатом Континентальной хоккейной лиги. Старт турнира намечен на 19 декабря, а решающий матч пройдёт 8 июля В регулярном чемпионате будет сыграно 24 тура, где тур равен одной недели.