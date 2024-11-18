В КХЛ рассказали, могут ли легионеры принять участие в новом турнире формата «3х3»

Вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Андрей Точицкий рассказал, могут ли легионеры принять участие в новом турнире формата «3х3» и заявил, что в случае травм, игроков на турнир можно заявлять из числа неограниченно свободных агентов.

«У нас нет ограничений – ни по заявке, ни по национальному признаку.

Рынок неограниченно свободных агентов в КХЛ достаточно большой, потому что в лиге произошло резкое омоложение. Свободных мастеровитых игроков очень много на рынке, и из них можно будет набирать команду для участия «три на три». Заявка на сезон – плавающая. В любой момент игроков можно заявлять, отзаявлять, — передаёт слова Точицкого корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.