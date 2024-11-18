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В КХЛ назвали состав двух дивизионов нового турнира в формате «3х3»

В КХЛ назвали состав двух дивизионов нового турнира в формате «3х3»
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В Континентальной хоккейной лиге назвали состав двух дивизионов нового турнира в формате «3х3». В турнире примут участие восемь клубов КХЛ. Состав команд и тренерские штабы будут формироваться из клубной системы и неограниченно свободных игроков на рынке КХЛ. Игры турнира будут проходить в дневное время параллельно с регулярным чемпионатом Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет дивизион – «Барыс», «Авангард», «Металлург», «Салават Юлаев».
Винлайн дивизион – «Трактор», «Ак Барс», «Сибирь», минское «Динамо».

Первый матч турнира пройдёт 19 декабря «Барыс» — «Сибирь» и начнётся в 10:00 мск. Решающий матч турнира пройдёт 8 июля. В регулярном чемпионате будет сыграно 24 тура, где тур равен одной неделе.

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