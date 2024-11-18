«Высокий уровень». Терещенко — об Овечкине, вышедшем на первое место в гонке снайперов НХЛ

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко заявил, что «Вашингтон» и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин в данный момент показывают высокий уровень игры. В матче с «Вегасом» российский нападающий оформил хет-трик и помог столичной команде подняться на общее четвёртое место в таблице Национальной хоккейной лиги.

«Это высокий уровень Саши. Его партнёры и сам «Вашингтон» — одни из лидеров чемпионата. Не может быть одного без другого», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Этот хет-трик стал 31-м для Овечкина в карьере НХЛ.