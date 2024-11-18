«Высокий уровень». Терещенко — об Овечкине, вышедшем на первое место в гонке снайперов НХЛ
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Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко заявил, что «Вашингтон» и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин в данный момент показывают высокий уровень игры. В матче с «Вегасом» российский нападающий оформил хет-трик и помог столичной команде подняться на общее четвёртое место в таблице Национальной хоккейной лиги.
НХЛ — регулярный чемпионат
18 ноября 2024, понедельник. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Карлсон, Строум) – 05:59 (pp) 0:2 Чикран (Строум) – 12:26 1:2 Хауден (Пьетранджело, Пирсон) – 19:52 1:3 Врана (Протас, Сандин) – 22:49 2:3 Колесар (Гертл, Айкел) – 27:24 2:4 Овечкин (Рой) – 37:38 2:5 Овечкин (Протас, Фехервари) – 59:23
«Это высокий уровень Саши. Его партнёры и сам «Вашингтон» — одни из лидеров чемпионата. Не может быть одного без другого», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.
Этот хет-трик стал 31-м для Овечкина в карьере НХЛ.
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