Нападающий Наиль Якупов обратился к болельщикам «Куньлуня» после перехода в «Авангард». Форвард перешёл в омский клуб вместе со спортивными правами на канадского защитника Тёрнера Оттенбрайта в обмен на денежную компенсацию.

«Дорогие болельщики, пришло время сказать огромное спасибо всем, кто приходил на матчи и болел за нас. Я вас слышал и видел, мы все чувствовали вашу поддержку, которую вы нам давали. Со своей стороны хочу сказать, что делал всё, что мог, и старался. Благодарен клубу за возможность проявить себя. Обнимаю вас крепко, собираю вещи и уезжаю в Омск», — цитирует Якупова пресс-служба китайского клуба.

Права на видео принадлежат ХК «Куньлунь». Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале клуба.

Ранее Якупов уже выступал за «Авангард» с 2020 по 2023 год.