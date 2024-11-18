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Спартак — Адмирал. Прямая трансляция
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Защитник «Адмирала» Семён Ручкин помещён в список травмированных

Защитник «Адмирала» Семён Ручкин помещён в список травмированных
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Защитник «Адмирала» Семён Ручкин помещён в список травмированных. Как сообщает пресс-служба владивостокского клуба, игрок обороны получил повреждение в предыдущем матче с «Автомобилистом». Защитник Эмиль Нургалиев переведён в состав «Адмирала» и клуба ВХЛ «Динамо-Барнаул».

В текущем сезоне 28-летний Ручкин провёл 27 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами с отрицательным показателем полезности «-2». Всего в КХЛ на счету игрока обороны 212 матчей и 27 (7+20) набранных очков с положительным показателем полезности «+1».

На данный момент «Адмирал» провёл 27 матчей и занимает шестое место в таблице Восточной конференции КХЛ.

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