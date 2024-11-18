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Рейтинг тренеров КХЛ: Воробьёв и Кудашов поднялись в лидеры, Козырев провалил неделю

Рейтинг тренеров КХЛ: Воробьёв и Кудашов поднялись в лидеры, Козырев провалил неделю
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Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2024/2025 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.

МестоТренерКлуб
1 (12)Илья ВоробьёвЦСКА
2 (9)Алексей Кудашов«Динамо» М
3 (2)Николай Заварухин«Автомобилист»
4 (1)Игорь Никитин«Локомотив»
5 (5)Бенуа Гру«Трактор»
6 (3)Алексей Жамнов«Спартак»
7 (6)Анвар Гатиятулин«Ак Барс»
8 (7)Виктор Козлов«Салават Юлаев»
9 (8)Леонид Тамбиев«Адмирал»
10 (14)Игорь Ларионов«Торпедо»
11 (11)Андрей Разин«Металлург»
12 (10)Роман РотенбергСКА
13 (18)Павел Десятков«Витязь»
14 (13)Дмитрий Квартальнов«Динамо» Мн
15 (4)Андрей Козырев«Северсталь»
16 (-)Павел Зубов«Лада»
17 (16)Вадим Епанчинцев«Сибирь»
18 (19)Олег Леонтьев«Нефтехимик»
19 (20)Галым Мамбеталиев«Барыс»
20 (17)Сергей ЗубовХК «Сочи»
21 (21)Михаил Кравец«Куньлунь»
22 (23)Сергей Звягин«Авангард»
23 (22)Виктор Костючёнок«Амур»
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