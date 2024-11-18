Рейтинг тренеров КХЛ: Воробьёв и Кудашов поднялись в лидеры, Козырев провалил неделю

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2024/2025 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.

Место Тренер Клуб 1 (12) Илья Воробьёв ЦСКА 2 (9) Алексей Кудашов «Динамо» М 3 (2) Николай Заварухин «Автомобилист» 4 (1) Игорь Никитин «Локомотив» 5 (5) Бенуа Гру «Трактор» 6 (3) Алексей Жамнов «Спартак» 7 (6) Анвар Гатиятулин «Ак Барс» 8 (7) Виктор Козлов «Салават Юлаев» 9 (8) Леонид Тамбиев «Адмирал» 10 (14) Игорь Ларионов «Торпедо» 11 (11) Андрей Разин «Металлург» 12 (10) Роман Ротенберг СКА 13 (18) Павел Десятков «Витязь» 14 (13) Дмитрий Квартальнов «Динамо» Мн 15 (4) Андрей Козырев «Северсталь» 16 (-) Павел Зубов «Лада» 17 (16) Вадим Епанчинцев «Сибирь» 18 (19) Олег Леонтьев «Нефтехимик» 19 (20) Галым Мамбеталиев «Барыс» 20 (17) Сергей Зубов ХК «Сочи» 21 (21) Михаил Кравец «Куньлунь» 22 (23) Сергей Звягин «Авангард» 23 (22) Виктор Костючёнок «Амур»