«В то время бандитский Петербург». Роман Ротенберг – о переезде в Финляндию

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, как ему вместе с семьёй пришлось переезжать из Санкт-Петербурга в Финляндию в 1991 году.

«Мы переехали в 1991-м году, мы на поезде приехали в Финляндию, там, по определённым причинам. Не то, что это было даже наше решение. Так сложилась жизнь. Мы переехали. И в то время там бандитский Петербург. И надо было как-то… Мама посчитала, что лучше на время. Был такой разговор. Конечно, были все расстроены, потому что были друзья, там, не хотели уезжать. Ну, мама так вот решила. У неё потом появилась работа. Она решила, что вся семья переезжает», — сказал Ротенберг в интервью Youtube-каналу «Коммент.Шоу».