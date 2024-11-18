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Тренер СКА Роман Ротенберг объяснил, почему не стал профессиональным хоккеистом

Тренер СКА Роман Ротенберг объяснил, почему не стал профессиональным хоккеистом
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг объяснил, почему не стал профессиональным хоккеистом.

— Вы мечтали стать профессиональным хоккеистом?
— Да, конечно, да. Я стремился, да.

— И что помешало? Или, может быть, вы делали упор на учёбу?
— Здесь не то, что даже моё личное решение, здесь как-то всё-таки мама так выстраивала, что всё-таки без оценок, без сдачи экзаменов меня, в принципе, мама не выпускала вообще на матчи.

— То есть это было наказание такое?
— Если я не сдавал экзамен, меня просто не отпускали. Меня закрывали дома, я не смог принимать участие в каких-то… Ну, когда был маленький ещё, когда мне было лет 15», — сказал Ротенберг в интервью Youtube-каналу «Коммент.Шоу».

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