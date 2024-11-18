Воспитанник «Трактора»: Кузнецов прошёл школу Назарова, у него сильный характер

Воспитанник «Трактора», экс-судья Александр Лерке заявил, что нападающий СКА Евгений Кузнецов ещё не до конца адаптировался к игре в Континентальной хоккейной лиги после десяти лет выступления в НХЛ.

«Вы знаете, что Евгений классный игрок. Он прошёл школу хоккея от а до я. Нужно понимать, он долгое время поиграл в НХЛ, там другие площадки, другой уровень игры. В данный момент он набирает результативные баллы. Может, не всё получается, но ничего страшного. Возможно, его немного выбило из колеи, когда он получил травму плеча. К плей-офф он набирает форму и даст результат.

У Жени сильный характер, всё-таки он парень с ЧТЗ, и к тому же прошёл школу Андрея Назарова. Его любят болельщики, семьями приходят на матчи. Хочу отметить, когда он играл за «Трактор», я тоже с удовольствием смотрел на его игру, — цитирует Лерке «РБ Спорт».

В текущем сезоне 32-летний Кузнецов провёл 23 матча и набрал 19 (7+12) очков при 32 штрафных минутах.