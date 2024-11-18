Ротенберг заявил о дискриминации по национальному признаку от детского тренера в Финляндии

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о дискриминации по национальному признаку от детского тренера в Финляндии

— Вы сейчас жалеете, что не получилось стать профессиональным хоккеистом?

— Жизнь так складывается. Знаете, я вот тогда, даже когда я играл в Финляндии, мы очень жёстко играли тогда. И там было очень много травм. То есть там мы играли в жёсткий, очень силовой такой канадский хоккей в то время. То есть очень много борьбы силовой, драк очень много было, постоянно. Жёсткие очень матчи были. И там очень много травм было у ребят. То есть там шлагбаумы, спину делали много. Особенно, когда я много забивал, я, скажем так, не стеснялся говорить сопернику, выражал свои эмоции тренеру соперника. Такая провокационная манера. Ну, даже не провокационная, просто я радовался, может быть, и то, что я смог, скажем так, обыгрывать, живя в Финляндии… Скажем так, там для них это русский человек, который живёт в Финляндии, для них для всех это как красная тряпка.

— Ну, то есть, на своем уровне вы добились максимума, что можно было сделать в этих условиях?

— Да, я, скажем так, когда я добился этого уровня, с точки зрения моего катания, я потом был горд тем, что я там начинал вообще, я был худший, поэтому у меня уже все вот эти разные там технические элементы, навыки, все катания, я всё это делал лучше многих. Играл на своих сильных сторонах, это было моё катание, скорость, взрывная скорость, стартовая скорость, да, и, конечно, я много забивал. Я не понимал, зачем играть в хоккей, если ты не забиваешь три-четыре шайбы. Ну, я стремился всегда, да, как бы внести вклад, иначе я не понимал, в чём смысл вообще в этом виде спорта.

Была такая ситуация, когда я один раз поругался сильно со своим тренером. Я был в хорошей команде, мне было 19 лет, и тренер пришёл в раздевалку, и я там, может, получил какую-то ошибку [совершил], он говорит, вот этот русский, ну, и так далее. И вот этот такой-то, такой-то русский тут всех нас подвёл, и я просто этот момент уже не выдержал. И там, скажем так, была ситуация в раздевалке, и я на этом как бы вот уже для себя… Для меня было понятно, что с этим тренером я не смогу больше работать, что он меня, скажем так, дискриминировал при всей команде, из-за того, что я русский. Это было постоянно. Это не то, что один раз, это было постоянно во всём», — сказал Ротенберг в интервью Youtube-каналу «Коммент.Шоу».