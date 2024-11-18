Роман Ротенберг раскрыл секрет резкого прогресса Ивана Демидова в СКА в этом сезоне

Главный тренер СКА Роман Ротенберг раскрыл секрет резкого прогресса 18-летнего нападающего Ивана Демидова в этом сезоне.

«Мы с Демидовым обсудили его план на лето, весной, после победы в Кубке Харламова. Ну, бывает, знаете, с игроком поговоришь, он скажет: «Да, хорошо», ну, вы знаете. Я при этом звоню ему, говорю: «Как у тебя дела?» — «Я в зале». А сам не в зале, а на пляже, в лучшем случае. Ну, и здесь вот разница. Демидов — очень ответственный парень, умный, трудолюбивый. Мы обсудили с Иваном, потому что у нас есть программа, да, и есть возможность общаться ежедневно, мониторим его, как он тренируется, как он тренировался летом. И он именно прошёл эту программу, поверил в эту программу, делал всё лето то, что мы просили, и сейчас он по физическим показателям, скажем так, в плане выигранных единоборств, он один из сильнейших в лиге, не только в СКА. То есть это парень, который вышел на совершенно другой уровень, потому что он был у нас, Демидов, в прошлом сезоне на летнем сборе. Это два разных человека», — сказал Ротенберг в интервью Youtube-каналу «Коммент.Шоу».

Демидов в текущем сезоне провёл 28 матчей и набрал 19 (6+13) очков.