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«Он был неуравновешенный». Роман Ротенберг объяснил обмен вратаря СКА при Вячеславе Быкове

«Он был неуравновешенный». Роман Ротенберг объяснил обмен вратаря СКА при Вячеславе Быкове
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал об обмене вратарей Александра Салака на Микко Коскинена в декабре 2014 года. Салак отправился из СКА в «Сибирь», а в обратном направлении проследовал финн Коскинен.

«Я отвечал за селекцию в СКА вместе с Быковым Вячеславом Аркадьевичем, мы уже и так собрали сильную команду, у нас был тогда первым вратарём Александр Салак. Я понимал, что с ним, так как он неуравновешенный такой был очень человек, очень эмоциональный, я понял, что очень тяжело будет выиграть Кубок Гагарина. Ну и показывала его статистика, соответственно. И вообще в хоккее, для меня лично, селекция начинается с вратаря.

Я вёл одного вратаря в НХЛ, Якоб Маркстрём. Я с ним общался, он сейчас играет ещё в НХЛ, швед. Тоже высокий такой, двухметровый вратарь. Я с ним общался, мы, в принципе, с его агентом договорились, что он переезжает в СКА. Мы с ним всё обсудили. Перед закрытием трансферного окна за две недели он должен был приехать, всё было хорошо. И на этом моменте его меняют. Он был в «Ванкувере», его меняют в другую команду. И он мне звонит, говорит, слушай, меня поменяли, я не приеду, я вас очень уважаю, но не приеду. На этом моменте у меня ситуация очень тяжёлая. Я понимаю, что с нашим вратарём нам крайне будет тяжело выиграть, шансы минимальные.

И мы начинаем поиск вратаря, и в своё время мне звонил сам Микко Коскинен, вратарь, в то время был в Новосибирске, в «Сибири». Он мне сам звонил ещё до этого. Говорит: «Я бы хотел играть, и я хотел бы играть в вашей команде». Я сказал: «Ну, у нас сейчас нет возможности, и мы уже договорились с другим вратарём, извините, не получится». Я звоню сразу Коскинену, говорю: «Что как у тебя, есть желание?» Он говорит: «Да, есть желание, но у меня тут контракт и надо разговаривать с руководством». Ну, мы так начали переговоры, и завершили потом переговоры, тяжёлые были переговоры, две недели. Произошёл обмен Салака на Коскинена. И с ним мы выиграли два Кубка Гагарина, это был ключевой игрок в наших победах. Поэтому роль вратаря невозможно переоценить», — сказал Ротенберг в интервью Youtube-каналу «Коммент.Шоу».

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