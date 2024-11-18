Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Адмирал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Роман Ротенберг объяснил постоянную ротацию вратарей в СКА

Роман Ротенберг объяснил постоянную ротацию вратарей в СКА
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер СКА Роман Ротенберг объяснил постоянную ротацию вратарей в петербургском клубе постоянной конкуренцией между голкиперами. За СКА сейчас заявлены четыре вратаря: Егор Заврагин, Артемий Плешков, Павел Мойсевич и Никита Серебряков.

— Что сегодня с вратарями СКА? Что происходит сегодня? Вот вы продолжаете искать вратаря мечты или как это работает?
— Ну, смотрите, давайте возьмём в пример «ПСЖ». Туда приехал Матвей Сафонов. Там есть вратарь Доннарумма, который по всем показателям и по зарплате один из самых высокооплачиваемых вратарей в мире. Но в это же время Сафонов сейчас играет в воротах.

— Ну, ещё нет.
— Ну, выигрывает конкуренцию.

— Ну, ещё нет, но я понимаю, о чём вы говорите.
— Конкуренция, да. Пример просто. То есть никаких авансов, только конкуренция. То есть у нас все четыре вратаря, они находятся в тренировочном процессе, они постоянно тренируются, постоянно работают. И бывают ситуации, когда при всём нашем желании поставить в ворота нашего лучшего вратаря, скажем так, в моменте, из-за травмы или каких-то других обстоятельств, не можем этого сделать. Нам нужны резервы.

— У вас внутренне есть чёткие первый номер, второй? Или они настолько равны, что текущая форма всё решает?
— Ну, мы выиграли семь игр подряд. У нас был в воротах Егор Заврагин, который один из самых талантливых, в моём понимании, вратарей в России. Несмотря на свой возраст, он играет очень спокойно, уверенно и даёт уверенность команде», — сказал Ротенберг в интервью Youtube-каналу «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Роман Ротенберг подробно объяснил, почему решил стать главным тренером СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android