«Закрой рот и играй». Роман Ротенберг – о «психологии победителей» в СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о «психологии победителей» в петербургском клубе, при которой игроки должны контролировать свои эмоции и быть сконцентрированными на игре.

— Можете перечислить несколько ключевых факторов для того, чтобы выиграть Кубок Гагарина? Вашей команде и любой другой.

— Психология команды.

— Что вы включаете в это понятие? Стрессоустойчивость, умение вытаскивать длинные серии, что это?

— Психология победителя, да, это стрессоустойчивость, контроль эмоций, обязательно.

— Как этого добиться?

— Контроля эмоций?

— Ну, вообще. Стрессоустойчивости и психологии победителей.

— Знаете, такое выражение? Закрой рот и играй. Имеется в виду не обращать внимание на всё, что происходит на поле, кроме самого действия, то есть хоккея.

— Ну, то есть умение держать концентрацию.

— Да, умение держать концентрацию.

— И это, соответственно, вы тренируете в том числе в тренировочном процессе, эти вещи связанные с концентрацией.

— Да, постоянно это обсуждаем», — сказал Ротенберг в интервью Youtube-каналу «Коммент.Шоу».