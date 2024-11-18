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«Закрой рот и играй». Роман Ротенберг – о «психологии победителей» в СКА

«Закрой рот и играй». Роман Ротенберг – о «психологии победителей» в СКА
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о «психологии победителей» в петербургском клубе, при которой игроки должны контролировать свои эмоции и быть сконцентрированными на игре.

— Можете перечислить несколько ключевых факторов для того, чтобы выиграть Кубок Гагарина? Вашей команде и любой другой.
— Психология команды.

— Что вы включаете в это понятие? Стрессоустойчивость, умение вытаскивать длинные серии, что это?
— Психология победителя, да, это стрессоустойчивость, контроль эмоций, обязательно.

— Как этого добиться?
— Контроля эмоций?

— Ну, вообще. Стрессоустойчивости и психологии победителей.
— Знаете, такое выражение? Закрой рот и играй. Имеется в виду не обращать внимание на всё, что происходит на поле, кроме самого действия, то есть хоккея.

— Ну, то есть умение держать концентрацию.
— Да, умение держать концентрацию.

— И это, соответственно, вы тренируете в том числе в тренировочном процессе, эти вещи связанные с концентрацией.
— Да, постоянно это обсуждаем», — сказал Ротенберг в интервью Youtube-каналу «Коммент.Шоу».

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