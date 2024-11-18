«Закрой рот и играй». Роман Ротенберг – о «психологии победителей» в СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о «психологии победителей» в петербургском клубе, при которой игроки должны контролировать свои эмоции и быть сконцентрированными на игре.
— Можете перечислить несколько ключевых факторов для того, чтобы выиграть Кубок Гагарина? Вашей команде и любой другой.
— Психология команды.
— Что вы включаете в это понятие? Стрессоустойчивость, умение вытаскивать длинные серии, что это?
— Психология победителя, да, это стрессоустойчивость, контроль эмоций, обязательно.
— Как этого добиться?
— Контроля эмоций?
— Ну, вообще. Стрессоустойчивости и психологии победителей.
— Знаете, такое выражение? Закрой рот и играй. Имеется в виду не обращать внимание на всё, что происходит на поле, кроме самого действия, то есть хоккея.
— Ну, то есть умение держать концентрацию.
— Да, умение держать концентрацию.
— И это, соответственно, вы тренируете в том числе в тренировочном процессе, эти вещи связанные с концентрацией.
— Да, постоянно это обсуждаем», — сказал Ротенберг в интервью Youtube-каналу «Коммент.Шоу».