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Роман Ротенберг рассказал о своей роли в переходе Евгения Кузнецова в СКА

Роман Ротенберг рассказал о своей роли в переходе Евгения Кузнецова в СКА
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о своей роли в переходе Евгения Кузнецова в петербургский клуб. Именитый форвард перешёл в СКА в прошедшее межсезонье, проведя предыдущие 10 сезонов в НХЛ.

«У нас есть менеджеры, конечно. Вся техническая работа выполняется. Есть главная договорённость, как, например, с Кузнецовым, просто его желание играть в СКА. И да, понятно, что он должен был понимать, какая у него роль, как мы видим, как я вижу его игру, какая система игры. То есть мы смотрели видео, всё изучили, и тогда он дал согласие на переход, и тогда уже мы договорились по всем остальным деталям. А вся бумажная работа, для этого у нас есть менеджеры, которые этим занимаются», — сказал Ротенберг в интервью Youtube-каналу «Коммент.Шоу».

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