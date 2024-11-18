Ротенберг ответил на вопрос, что происходит с Толчинским в СКА в этом сезоне

Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос, что происходит с нападающим Сергеем Толчинским в этом сезоне. Один из лидеров команды стал получать мало игрового времени и выпадать из состава.

— Толчинский. Что с ним происходит? И как вы, как тренер, видите эту ситуацию?

— Толчинский сейчас в хорошем состоянии. С точки зрения его результативности, да, он очень переживал сильно, именно в плане психологии, очень сильно переживал. Бывают такие игроки, вы знаете, когда у них не получается забить, они теряют уверенность в себе.

И вот мы решили сделать паузу, чтобы немножко успокоиться и потренироваться, отпустить ситуацию эмоционально. В следующей игре Толчинский играет, и скажем так, на ведущих ролях. Толчинскому нужна роль лидера, то есть он должен быть в том состоянии, чтобы забирать первое-второе звено, забирать большинство, играть свои 20 минут. Но он должен быть готов к этому. Сейчас он к этому готов», — сказал Ротенберг в интервью Youtube-каналу «Коммент.Шоу».