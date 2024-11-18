Ротенберг – о хейте: о СКА пишут в два раза больше, чем о всех клубах КХЛ вместе взятых

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что петербургский клуб с большим отрывом является самым популярным клубом КХЛ в прессе и социальных сетях.

— В современном мире тренеры, как и игроки, сталкиваются с огромным количеством какой-то ложной информации, каких-то слухов, домыслов, дополнительного давления. Вот меня интересует вот лично вы, как главный тренер СКА, как вот человек, который подвергается такого рода нападкам периодически, как вы на это реагируете? Насколько вы просто к этому относитесь? Может ли это вас задеть каким-то образом?

— Знаете, здесь простая русская пословица, собаки лают, караван идёт. После Олимпиады в Корее, я ко всему готов, потому что там до неё меня самого уже обвинили в поражении, до завершения ещё. То есть мы ещё даже не выехали, например, сказали, что мы всё проиграли из-за Ротенберга. Мы посмотрели в медиарейтинге СКА, о нас пишут в два раза больше, чем о всех клубах вместе взятых в КХЛ. И хорошего и плохого. То есть там 50 на 50. Так работают современные технологии сейчас. Знаете, как на заборе вот написано, и на каждом заборе вот это написано. И так сейчас вот, чем больше вот на каждом заборе пишут, даже если это враньё, ну, люди в это верят. И нам главное сейчас наш спортивный результат.

— То есть вы умеете абстрагироваться, поставить стену и сосредоточиться на внутренних вещах, вас это не триггерит?

— Ну, если не переходит в красную линию, тогда…

— А что для вас красная линия?

— Ну, какие-то уже оскорбления, которые… Мы обязаны отвечать на оскорбления», — сказал Ротенберг в интервью Youtube-каналу «Коммент.Шоу».