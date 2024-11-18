Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о своей мечте

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, что мечтает вернуть сборной России по хоккею золотые медали Олимпийских игр.

— А какая у вас мечта? Вот мечта тренера Романа Ротенберга?

— Как у любого тренера – побеждать. Своей игрой, мы обязаны доказать всем, что этот хоккей, который мы продвигаем, это есть тот хоккей, за которым будущее и развитие каждого игрока. Потому что в нашем хоккее, как я это вижу, игроки развиваются, и они получают это необходимое развитие именно для сборной. Потому что если мы говорим про мечту, конечно, мечта моя — вернуть олимпийское золото в Россию. И для этого нам нужно на уровне чемпионата России нам нужно побеждать в каждой игре, именно играя в наш хоккей, в который мы сейчас играем на сегодняшний день», — сказал Ротенберг в интервью Youtube-каналу «Коммент.Шоу».