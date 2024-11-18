Реакция раздевалки «Вашингтона» на хет-трик Александра Овечкина
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В ночь с 17 на 18 ноября мск на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 5:2 одержали хоккеисты «Кэпиталз».
НХЛ — регулярный чемпионат
18 ноября 2024, понедельник. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Карлсон, Строум) – 05:59 (pp) 0:2 Чикран (Строум) – 12:26 1:2 Хауден (Пьетранджело, Пирсон) – 19:52 1:3 Врана (Протас, Сандин) – 22:49 2:3 Колесар (Гертл, Айкел) – 27:24 2:4 Овечкин (Рой) – 37:38 2:5 Овечкин (Протас, Фехервари) – 59:23
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик. После матча в раздевалке «Кэпиталз» главный тренер Спенсер Карбери и игроки команды поздравили россиянина с этим событием. Вся раздевалка разразилась бурными овациями.
Этот хет-трик стал для Александра Овечкина 31-м в карьере в НХЛ. Предыдущий раз россиянин забрасывал три шайбы в матче с «Монреалем» 31 декабря 2022 года.
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