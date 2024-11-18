Реакция раздевалки «Вашингтона» на хет-трик Александра Овечкина

В ночь с 17 на 18 ноября мск на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 5:2 одержали хоккеисты «Кэпиталз».

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик. После матча в раздевалке «Кэпиталз» главный тренер Спенсер Карбери и игроки команды поздравили россиянина с этим событием. Вся раздевалка разразилась бурными овациями.

Этот хет-трик стал для Александра Овечкина 31-м в карьере в НХЛ. Предыдущий раз россиянин забрасывал три шайбы в матче с «Монреалем» 31 декабря 2022 года.