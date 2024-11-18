Терещенко — об игре «Вашингтона»: они знают, что они хотят. Виден рисунок

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко отметил отличную игру «Вашингтона» в текущем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги. На данный момент «Кэпиталз» занимают четвёртое место в общей таблице лиги.

«Я смотрю на игру «Вашингтона» и вижу организованность, в прошлом сезоне этого не было. Они знают, что они хотят. Да, бывают ошибки: оборона на возврате и так далее. Но виден рисунок: как они обороняются, как атакуют, как прессингует. В прошлом году такого не было, «Вашингтон» очень здорово преобразился именно в организации игры», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.