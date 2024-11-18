Вратарь «Вашингтона» — об Овечкине: счастлив играть с ним в одной команде

Вратарь «Вашингтона» Логан Томпсон заявил, что счастлив играть в одной команде с российским нападающим Александром Овечкиным. В матче с «Вегасом» (5:2) россиянин оформил хет-трик.

«Я люблю этого парня и так счастлив быть его товарищем по команде. Он заслуживает всего, что получает сейчас, и я рад тому выступлению, которое он показал сегодня вечером. Я просто обожаю находиться рядом с ним», — цитирует Томпсона RMNB.

Этот хет-трик стал для Овечкина 31-м в карьере в НХЛ. Россиянин возглавил снайперскую гонку текущего сезона в лиге. В следующем матче в ночь на 19 ноября «Вашингтон» впервые сыграет на домашней площадке «Юты».