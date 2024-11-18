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Вратарь «Вашингтона» — об Овечкине: счастлив играть с ним в одной команде

Вратарь «Вашингтона» — об Овечкине: счастлив играть с ним в одной команде
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Вратарь «Вашингтона» Логан Томпсон заявил, что счастлив играть в одной команде с российским нападающим Александром Овечкиным. В матче с «Вегасом» (5:2) россиянин оформил хет-трик.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 ноября 2024, понедельник. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Карлсон, Строум) – 05:59 (pp)     0:2 Чикран (Строум) – 12:26     1:2 Хауден (Пьетранджело, Пирсон) – 19:52     1:3 Врана (Протас, Сандин) – 22:49     2:3 Колесар (Гертл, Айкел) – 27:24     2:4 Овечкин (Рой) – 37:38     2:5 Овечкин (Протас, Фехервари) – 59:23    

«Я люблю этого парня и так счастлив быть его товарищем по команде. Он заслуживает всего, что получает сейчас, и я рад тому выступлению, которое он показал сегодня вечером. Я просто обожаю находиться рядом с ним», — цитирует Томпсона RMNB.

Этот хет-трик стал для Овечкина 31-м в карьере в НХЛ. Россиянин возглавил снайперскую гонку текущего сезона в лиге. В следующем матче в ночь на 19 ноября «Вашингтон» впервые сыграет на домашней площадке «Юты».

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