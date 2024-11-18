Уитни: Овечкин и Кросби должны быть включены в Зал славы сразу после завершения карьеры

Бывший защитник клубов НХЛ Райан Уитни заявил, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заслужил называться лучшим снайпером в истории НХЛ и вместе с форвардом «Питтсбурга» Сидни Кросби должен быть включён в Зал славы хоккея сразу после завершения карьеры. По текущим правилам хоккеист, номинируемый в Зал славы, должен закончить карьеру не менее чем три года назад.

«Я думаю, что он станет лучшим снайпером в истории хоккея. У Ови и Кросби не должно быть периода ожидания перед включением в Зал славы хоккея. Они должны быть туда включены уже на следующий сезон после того, как уйдут на пенсию», — написал Уитни в своём аккаунте в соцсети.

Овечкин отстаёт от рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ на 28 шайб. Всего на счету россиянина 866 шайб.