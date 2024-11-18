КХЛ определила лучших игроков 11-й недели сезона-2024/2025

Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков по итогу 11-й недели сезона-2024/2025.

Вратарь — Иван Просветов (ЦСКА). Он впервые признан лучшим в КХЛ в своей карьере. За неделю Просветов одержал победу в двух матчах и отразил 100% бросков по своим воротам.

Защитник — Владислав Леонтьев («Нефтехимик»). Он набрал по 2 (1+1) очка в трёх матчах на этой неделе. На его счету семь силовых приёмов и восемь заблокированных бросков.

Нападающий — Иван Чехович («Витязь»). Хоккеист впервые признан лучшим нападающим недели в КХЛ, он набрал 5 (3+2) очков в трёх встречах недели, показатель полезности – «+2».

Новичок — вратарь Егор Заврагин (СКА). Это второй раз, когда он признан лучшим новичком недели КХЛ. Заврагин сыграл «на ноль» в одним матче из трёх за неделю и отразил из 102 бросков 95,1%.