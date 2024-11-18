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«Надо верить в Звягина». Экс-форвард «Авангарда» — о планах пригласить тренера из США

«Надо верить в Звягина». Экс-форвард «Авангарда» — о планах пригласить тренера из США
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Экс-форвард «Авангарда» Алексей Терещенко высказался об идее пригласить в омский клуб тренера из Северной Америки.

«Думаю, не стоит приглашать североамериканца на пост главного тренера. Если это и делать, то перед сезоном. Он эту команду не набирал. Сейчас надо дать спокойно поработать Сергею Звягину и верить в него, поддержать, помочь руководить командой. Тренера надо оставить до конца сезона. Просто не вижу смысла менять. «Авангард» справится», — приводит слова Терещенко Legalbet.

Он также отметил, что «Авангард» играет неплохо на данный момент и старается выйти из трудной ситуации с помощью опытных игроков.

Напомним, сейчас омский клуб занимает 10-ю строчку Восточной конференции КХЛ. На счету команды 22 очка в 25 матчах.

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