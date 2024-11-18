Защитник «Куньлуня» Кожевников объяснил постоянные перепады в игре своей команды

Защитник «Куньлуня» Алексей Кожевников прокомментировал частые игровые перепады команды в матчах КХЛ.

«Конечно, это неприятно, когда такие скачки происходят, но это процесс. Где-то, возможно, была до этого тяжёлая игра, возможно, где-то недонастрой. И за этими моментами нужно следить и к каждой игре подходить подготовленно, чтобы стараться в каждом матче победить», — приводит слова Кожевникова Legalbet.

Напомним, во встречах текущего сезона пекинская команда уступила СКА (0:8), а позже обыграла эту же команду со счётом (2:1 ОТ).В последнем матче с московским «Динамо» «Куньлунь» смог одолеть соперников всухую, но ранее крупно проиграл «Спартаку» (1:5) и «Ак Барсу» (0:5).