У Овечкина 13 голов в 17 матчах НХЛ, в прошлом сезоне ему потребовалась 51 игра

Российскому хоккеисту, нападающему «Вашингтон Кэпиталз», Александру Овечкину в сезоне-2024/2025 понадобилось всего 17 матчей, чтоб оформить 13 голов.

В минувшем сезоне он смог достичь отметки в 13 заброшенных шайб только на 51-й игре.

Напомним, Александр оформил хет-трик в последнем матче с «Вегас Голден Найтс», где «Вашингтон» одержал крупную победу со счётом 5:2. Россиянин оформил три шайбы в ворота соперников меньше чем за 15 минут игрового времени.

На данный момент Овечкин за 17 матчей этого регулярного сезона набрал 23 (13+10) очка. Многие знаменитые личности и спортсмены рассказали, что не удивлены таким исходом, ведь они помнят, как россиянин тренировался во время предсезонного турнира.