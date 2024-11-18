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У Овечкина 13 голов в 17 матчах НХЛ, в прошлом сезоне ему потребовалась 51 игра

У Овечкина 13 голов в 17 матчах НХЛ, в прошлом сезоне ему потребовалась 51 игра
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Российскому хоккеисту, нападающему «Вашингтон Кэпиталз», Александру Овечкину в сезоне-2024/2025 понадобилось всего 17 матчей, чтоб оформить 13 голов.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 ноября 2024, понедельник. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Карлсон, Строум) – 05:59 (pp)     0:2 Чикран (Строум) – 12:26     1:2 Хауден (Пьетранджело, Пирсон) – 19:52     1:3 Врана (Протас, Сандин) – 22:49     2:3 Колесар (Гертл, Айкел) – 27:24     2:4 Овечкин (Рой) – 37:38     2:5 Овечкин (Протас, Фехервари) – 59:23    

В минувшем сезоне он смог достичь отметки в 13 заброшенных шайб только на 51-й игре.

Напомним, Александр оформил хет-трик в последнем матче с «Вегас Голден Найтс», где «Вашингтон» одержал крупную победу со счётом 5:2. Россиянин оформил три шайбы в ворота соперников меньше чем за 15 минут игрового времени.

На данный момент Овечкин за 17 матчей этого регулярного сезона набрал 23 (13+10) очка. Многие знаменитые личности и спортсмены рассказали, что не удивлены таким исходом, ведь они помнят, как россиянин тренировался во время предсезонного турнира.

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