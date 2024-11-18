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«Боже мой, это невероятно». Вратарь «Каролины» Кочетков — об игре Мартина Нечаса

«Боже мой, это невероятно». Вратарь «Каролины» Кочетков — об игре Мартина Нечаса
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Российский вратарь Пётр Кочетков, играющий в «Каролине Харрикейнз», высказался об игре товарища по команде Мартина Нечаса.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 ноября 2024, понедельник. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Нейборс (Кайру) – 06:05     1:1 Свечников (Нечас, Гостисбер) – 19:35 (pp)     2:1 Робинсон (Орлов, Нечас) – 20:17     3:1 Нечас (Робинсон) – 32:26     4:1 Нечас (Робинсон, Котканиеми) – 56:47    

«О боже мой. Не хочу говорить о нём, потому что я хочу, чтобы он продолжал делать то, что делает. О, боже мой, это невероятно», — приводит слова Кочеткова журналист The Hockey News Райан Хенкель.

Напомним, в текущем сезоне за 17 матчей Нечас смог заработать 30 очков. Он сделал 19 голевых передач и забросил 11 шайб. В матче с «Сент-Луисом» Мартин заработал четыре очка и смог поучаствовать во всех голевых моментах встречи. Дважды он отдал результативный пас, а две последних шайбы забросил сам.

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