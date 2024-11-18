«Боже мой, это невероятно». Вратарь «Каролины» Кочетков — об игре Мартина Нечаса

Российский вратарь Пётр Кочетков, играющий в «Каролине Харрикейнз», высказался об игре товарища по команде Мартина Нечаса.

«О боже мой. Не хочу говорить о нём, потому что я хочу, чтобы он продолжал делать то, что делает. О, боже мой, это невероятно», — приводит слова Кочеткова журналист The Hockey News Райан Хенкель.

Напомним, в текущем сезоне за 17 матчей Нечас смог заработать 30 очков. Он сделал 19 голевых передач и забросил 11 шайб. В матче с «Сент-Луисом» Мартин заработал четыре очка и смог поучаствовать во всех голевых моментах встречи. Дважды он отдал результативный пас, а две последних шайбы забросил сам.