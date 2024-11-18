«Боже мой, это невероятно». Вратарь «Каролины» Кочетков — об игре Мартина Нечаса
Поделиться
Российский вратарь Пётр Кочетков, играющий в «Каролине Харрикейнз», высказался об игре товарища по команде Мартина Нечаса.
НХЛ — регулярный чемпионат
18 ноября 2024, понедельник. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Нейборс (Кайру) – 06:05 1:1 Свечников (Нечас, Гостисбер) – 19:35 (pp) 2:1 Робинсон (Орлов, Нечас) – 20:17 3:1 Нечас (Робинсон) – 32:26 4:1 Нечас (Робинсон, Котканиеми) – 56:47
«О боже мой. Не хочу говорить о нём, потому что я хочу, чтобы он продолжал делать то, что делает. О, боже мой, это невероятно», — приводит слова Кочеткова журналист The Hockey News Райан Хенкель.
Напомним, в текущем сезоне за 17 матчей Нечас смог заработать 30 очков. Он сделал 19 голевых передач и забросил 11 шайб. В матче с «Сент-Луисом» Мартин заработал четыре очка и смог поучаствовать во всех голевых моментах встречи. Дважды он отдал результативный пас, а две последних шайбы забросил сам.
Комментарии
- 18 ноября 2024
-
19:28
-
19:24
-
18:58
-
18:35
-
17:48
-
17:24
-
17:02
-
16:44
-
15:55
-
15:40
-
15:24
-
15:20
-
15:07
-
15:03
-
14:42
-
14:33
-
14:25
-
14:21
-
14:19
-
14:10
-
14:06
-
13:51
-
13:46
-
13:30
-
13:20
-
13:12
-
13:10
-
13:00
-
12:38
-
12:31
-
12:21
-
12:07
-
12:03
-
11:58
-
11:56