Сразу три игрока «Витязя» входят в топ-5 лучших бомбардиров КХЛ

Три хоккеиста, выступающие в составе «Витязя», вошли в топ-5 лучших бомбардиров КХЛ. Втроём они играют в одном звене подмосковной команды.

Дмитрий Бучельников занимает третью строчку в рейтинге бомбардиров лиги. Он за 28 матчей заработал 26 очков. На его счету 18 голевых передач и восемь заброшенных шайб.

Иван Чехович был признан лучшим нападающим недели в КХЛ и также вошёл в рейтинг лучших бомбардиров, заняв четвёртое место. В 26 играх этого сезона он набрал 25 очков. Он забросил восемь шайб и сделал 17 голевых передач.

Дерек Барак дебютировал в КХЛ в 2023 году. В текущем сезоне он заработал 24 очка в 28 матчах. Смог забить 15 голов и сделать девять голевых передач. Барак на пятом месте в топ-5 бомбардиров КХЛ.