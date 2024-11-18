«Металлург» в овертайме вырвал победу у «Салавата Юлаева» в гостевом матче КХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались уфимский «Салават Юлаев» и магнитогорский «Металлург». Команды играли на стадионе «Уфа-Арена» в Уфе. «Металлург» одержал победу со счётом 2:3 (2:1, 0:1, 0:0, 1:0) в овертайме.

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В составе «Салавата Юлаева» заброшенными шайбами отметились Александр Хмелевски и Ярослав Цулыгин. За «Металлург» забили Роман Канцеров, Денис Зернов и Робин Пресс.

Магнитогорцы на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. У них 31 очко в 29 матчах. «Салават Юлаев» там же на третьем месте. У них 34 очка в 25 играх.