«Металлург» в овертайме вырвал победу у «Салавата Юлаева» в гостевом матче КХЛ
Поделиться
Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались уфимский «Салават Юлаев» и магнитогорский «Металлург». Команды играли на стадионе «Уфа-Арена» в Уфе. «Металлург» одержал победу со счётом 2:3 (2:1, 0:1, 0:0, 1:0) в овертайме.
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2024, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 3
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Хмелевски – 10:10 (5x5) 1:1 Канцеров (Вовченко, Пресс) – 11:59 (5x4) 2:1 Цулыгин (Пименов) – 15:44 (5x5) 2:2 Пресс (Канцеров) – 29:24 (5x4) 2:3 Зернов (Канцеров) – 61:38 (3x3)
Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.
В составе «Салавата Юлаева» заброшенными шайбами отметились Александр Хмелевски и Ярослав Цулыгин. За «Металлург» забили Роман Канцеров, Денис Зернов и Робин Пресс.
Магнитогорцы на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. У них 31 очко в 29 матчах. «Салават Юлаев» там же на третьем месте. У них 34 очка в 25 играх.
Комментарии
- 18 ноября 2024
-
19:28
-
19:24
-
18:58
-
18:35
-
17:48
-
17:24
-
17:02
-
16:44
-
15:55
-
15:40
-
15:24
-
15:20
-
15:07
-
15:03
-
14:42
-
14:33
-
14:25
-
14:21
-
14:19
-
14:10
-
14:06
-
13:51
-
13:46
-
13:30
-
13:20
-
13:12
-
13:10
-
13:00
-
12:38
-
12:31
-
12:21
-
12:07
-
12:03
-
11:58
-
11:56