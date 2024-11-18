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Салават Юлаев — Металлург, результат матча 18 ноября 2024, счет 2:3 ОТ, КХЛ 2024-2025

«Металлург» в овертайме вырвал победу у «Салавата Юлаева» в гостевом матче КХЛ
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались уфимский «Салават Юлаев» и магнитогорский «Металлург». Команды играли на стадионе «Уфа-Арена» в Уфе. «Металлург» одержал победу со счётом 2:3 (2:1, 0:1, 0:0, 1:0) в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2024, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 3
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Хмелевски – 10:10 (5x5)     1:1 Канцеров (Вовченко, Пресс) – 11:59 (5x4)     2:1 Цулыгин (Пименов) – 15:44 (5x5)     2:2 Пресс (Канцеров) – 29:24 (5x4)     2:3 Зернов (Канцеров) – 61:38 (3x3)    

Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

В составе «Салавата Юлаева» заброшенными шайбами отметились Александр Хмелевски и Ярослав Цулыгин. За «Металлург» забили Роман Канцеров, Денис Зернов и Робин Пресс.

Магнитогорцы на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. У них 31 очко в 29 матчах. «Салават Юлаев» там же на третьем месте. У них 34 очка в 25 играх.

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