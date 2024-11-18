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Автомобилист — Нефтехимик, результат матча 18 ноября 2024, счет 1:3, КХЛ 2024-2025

«Автомобилист» уступил «Нефтехимику», прервав семиматчевую серию побед
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались нижнекамский «Нефтехимик» и екатеринбургский «Автомобилист». Команды играли на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге. «Нефтехимик» одержал победу со счётом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2024, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Селезнёв (Ди, Сериков) – 08:22 (5x5)     0:2 Селезнёв (Киселевич, Брюквин) – 24:28 (5x5)     1:2 Мэйсек (Кизимов, Да Коста) – 30:10 (5x4)     1:3 Митякин (Шафигуллин) – 59:59 (en)    

Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

В составе «Автомобилиста» заброшенной шайбой отметился Брукс Мэйсек. За «Нефтехимик» забили Григорий Селезнёв, оформивший дубль, Евгений Митякин.

Екатеринбургская команда одержала победу в семи последних встречах. Команда из нижнекамска дважды проиграла в предыдущих матчах.

«Автомобилист»занимает второе место в Восточной конференции КХЛ, у него 36 очков в 26 матчах. «Нефтехимик» занимает там же седьмую строчку. У команды 28 очков за 29 игр.

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