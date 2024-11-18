«Автомобилист» уступил «Нефтехимику», прервав семиматчевую серию побед

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались нижнекамский «Нефтехимик» и екатеринбургский «Автомобилист». Команды играли на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге. «Нефтехимик» одержал победу со счётом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).
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В составе «Автомобилиста» заброшенной шайбой отметился Брукс Мэйсек. За «Нефтехимик» забили Григорий Селезнёв, оформивший дубль, Евгений Митякин.
Екатеринбургская команда одержала победу в семи последних встречах. Команда из нижнекамска дважды проиграла в предыдущих матчах.
«Автомобилист»занимает второе место в Восточной конференции КХЛ, у него 36 очков в 26 матчах. «Нефтехимик» занимает там же седьмую строчку. У команды 28 очков за 29 игр.
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