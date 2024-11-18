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Главный тренер «Нефтехимика» Леонтьев высказался о победном матче с «Автомобилистом»

Главный тренер «Нефтехимика» Леонтьев высказался о победном матче с «Автомобилистом»
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Олег Леонтьев, главный тренер «Нефтехимика» прокомментировал матч с «Автомобилистом». Команда из нижнекамска обыграла екатеринбуржцев со счётом 2:1 ОТ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2024, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Селезнёв (Ди, Сериков) – 08:22 (5x5)     0:2 Селезнёв (Киселевич, Брюквин) – 24:28 (5x5)     1:2 Мэйсек (Кизимов, Да Коста) – 30:10 (5x4)     1:3 Митякин (Шафигуллин) – 59:59 (en)    

— Победа для нас очень ценна, было много поражений у нас, в овертаймах, по буллитам. Давно не было такой полноценной победы, вдвойне приятно, что выиграли в Екатеринбурге: проиграли «Автомобилисту» в этом сезоне три матча в одну шайбу. Много было правильных моментов, командных действий, системной самоотверженности. Были вера в себя, вера в команду, вера в результат. Втройне приятно, что у «Автомобилиста» со следующего сезона будет новая арена, победить здесь очень здорово.

— В чём главное отличие этой игры от трёх проигранных?
— Все матчи проходили в упорной борьбе. Интересные, нервные поединки, до самого конца было неясно, кто победит. Сегодняшний матч не исключение, «Автомобилист» имел хорошие шансы в концовке после удаления — на мой взгляд, спорного. Могла перевернуться игра.

— Селезнёв оформил первый дубль в КХЛ. Как оцените его прогресс?
— Сегодня он хороший матч провёл, у него много положительных качеств, он показал, что способен забивать голы, рад за него.

— Как повлиял фактор первого гола?
— Появляется солидность, ты раскрепощаешься, более солидно начинает играть. Конечно, всегда приятно первым забивать, но по большому счёту разницы нет. Если ты уверен в своих силах, ты контролируешь ход матча, — передаёт слова Леонтьева корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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