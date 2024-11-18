«Незаслуженно проиграли». Заварухин — после 1:2 от «Нефтехимика»

Николай Заварухин, главный тренер «Автомобилиста» оценил матч с «Нефтехимиком», где екатеринбуржцы уступили со счётом 1:2 (ОТ).

— Неприятно, что прервалась хорошая победная серия. Считаю, незаслуженно проиграли мы. Начало игры сказалось на весь матч, не хватило злости. 49 бросков в створ, 20 минут в атаке – этого мало оказалось для победы. Не забили свои голы, которые могли, хорошие шансы были, в первой же смене, в концовке. Шайба не захотела заходить в ворота, нужна была злость, вратарь соперника хорошо сыграл.

— Блэкер покинул площадку во время игры. Что с ним?

— Будет обследование, пока рано говорить. Лайпсик проходит обследование, получил микротравму в прошлой игре.

— Первый гол «Нефтехимика» выбил вас из колеи?

— Не сказал бы. Даже по первому периоду у нас было больше бросков и контроля шайбы. Не было голов, не было чувства опасности. Во втором и третьем периоде добавили, но надо было так начинать игру.

— Как оцените дебют Раздьяконова в сезоне и Борисова в КХЛ?

— Мы постоянно на связи с тренерами «Горняка» и сами смотрели. Раздьяконов — лимитчик, неплохо играет в ВХЛ, дали ему шанс. Борисов неплохое начало сезона, решили, что связка Хремкин – Борисов из прошлой команды будет более продуктивной. Во втором периоде неплохо играли, но опять же реализация.

— Можно ли сказать, что соперник копировал тактику «Автомобилиста» по игре в средней зоне?

— Разбирали эту систему игры, «Нефтехимик» так играл в Омске с первых минут. Разные звенья должны были по-разному проходить, надо отдать должное сопернику: плотная оборона в средней зоне, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.