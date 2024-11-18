Главный тренер «Куньлуня» Кравец высказался о переходе Якупова в «Авангард»

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Михаил Кравец прокомментировал переход Наиля Якупова в «Авангард».

«Наиль сам себя реанимировал, потому что каждый день проводил много времени в зале и на льду, очень хорошо работал, но это и заслуга, конечно, нашего руководства, что мы его взяли в команду, поверили, дали возможность играть как он умеет.

Я думаю, что мы все вместе ему помогли. Конечно, хорошего игрока всегда будет не хватать, он был лидером команды, ассистентом капитана, в раздевалке оказался тем человеком, который нужен.

Жизнь продолжается, Наилю желаем удачи и успехов, чтобы больше у него не происходило этих падений в самую яму, для выхода из которой потом нужно столько работать, надо держаться на хорошей высоте все время», — приводит слова Кравца пресс-служба «Куьнлуня».

Напомним, «Авангард» получил Якупова в результате обмена, ранее Наиль уже играл в омском клубе на протяжении трёх сезонов.