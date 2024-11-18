Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Адмирал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Куньлуня» Кравец высказался о переходе Якупова в «Авангард»

Главный тренер «Куньлуня» Кравец высказался о переходе Якупова в «Авангард»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Михаил Кравец прокомментировал переход Наиля Якупова в «Авангард».

«Наиль сам себя реанимировал, потому что каждый день проводил много времени в зале и на льду, очень хорошо работал, но это и заслуга, конечно, нашего руководства, что мы его взяли в команду, поверили, дали возможность играть как он умеет.

Я думаю, что мы все вместе ему помогли. Конечно, хорошего игрока всегда будет не хватать, он был лидером команды, ассистентом капитана, в раздевалке оказался тем человеком, который нужен.

Жизнь продолжается, Наилю желаем удачи и успехов, чтобы больше у него не происходило этих падений в самую яму, для выхода из которой потом нужно столько работать, надо держаться на хорошей высоте все время», — приводит слова Кравца пресс-служба «Куьнлуня».

Напомним, «Авангард» получил Якупова в результате обмена, ранее Наиль уже играл в омском клубе на протяжении трёх сезонов.

Материалы по теме
Главный тренер «Куньлуня» Кравец прокомментировал победу в матче со СКА
Нападающий Наиль Якупов обменян в «Авангард» из «Куньлуня»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android