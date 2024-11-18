Евгений Кузнецов оформил шедевральный гол в ворота «Амура», не оставив шанса вратарю

Нападающий СКА Евгений Кузнецов забил шедевральный гол в матче с «Амуром», сделав счёт 4:1 в пользу петербуржцев. Матч проходит в эти минуты в ледовом дворце Санкт-Петербурга.

Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

За СКА также забили Владимир Алистров, Сергей Плотников, Иван Зинченко. Кузнецов также сделал одну голевую передачу в этой встрече.

В 23 матчах нападающий заработал 21 очко, сделав 13 голевых передач, забросив восемь шайб. Он также является лидером по штрафным минутам в КХЛ. За 22 матча он заработал 32 минуты удалений, в текущей встрече он ещё ни разу не побывал на сскамейке штрафников.