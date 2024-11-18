Евгений Кузнецов оформил шедевральный гол в ворота «Амура», не оставив шанса вратарю
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Нападающий СКА Евгений Кузнецов забил шедевральный гол в матче с «Амуром», сделав счёт 4:1 в пользу петербуржцев. Матч проходит в эти минуты в ледовом дворце Санкт-Петербурга.
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2024, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
3-й период
5 : 2
Амур
Хабаровск
1:0 Алистров (Грицюк) – 03:06 (5x5) 2:0 Плотников (Кузнецов, Зыков) – 05:11 (5x5) 2:1 Рылов (Мищенко, Гиздатуллин) – 26:26 (5x4) 3:1 Зинченко (Демидов, Андронов) – 28:52 (5x5) 4:1 Кузнецов (Хайруллин, Зыков) – 29:18 (5x5) 4:2 Рылов (Гиздатуллин, Слепец) – 37:17 (5x4) 5:2 Кузнецов (Хайруллин) – 37:49 (5x5)
Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.
За СКА также забили Владимир Алистров, Сергей Плотников, Иван Зинченко. Кузнецов также сделал одну голевую передачу в этой встрече.
В 23 матчах нападающий заработал 21 очко, сделав 13 голевых передач, забросив восемь шайб. Он также является лидером по штрафным минутам в КХЛ. За 22 матча он заработал 32 минуты удалений, в текущей встрече он ещё ни разу не побывал на сскамейке штрафников.
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