Три очка Кузнецова помогли СКА обыграть «Амур», у хабаровчан 13-е поражение подряд
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались петербургский СКА и хабаровский «Амур». Команды играли на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге. СКА одержал победу со счётом 6:3 (2:0, 3:2, 1:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2024, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 3
Амур
Хабаровск
1:0 Алистров (Грицюк) – 03:06 (5x5) 2:0 Плотников (Кузнецов, Зыков) – 05:11 (5x5) 2:1 Рылов (Мищенко, Гиздатуллин) – 26:26 (5x4) 3:1 Зинченко (Демидов, Андронов) – 28:52 (5x5) 4:1 Кузнецов (Хайруллин, Зыков) – 29:18 (5x5) 4:2 Рылов (Гиздатуллин, Слепец) – 37:17 (5x4) 5:2 Кузнецов (Хайруллин) – 37:49 (5x5) 6:2 Григоренко (Плотников) – 46:23 (5x5) 6:3 Гиздатуллин (Гальченюк) – 56:30 (5x5)
В составе «Амура» заброшенными шайбами отметились Артур Гиздатуллин, Яков Рылов, оформивший дубль. За СКА забил Евгений Кузнецов, оформивший дубль, Михаил Григоренко, Иван Зинченко, Сергей Плотников.
Кузнецов также сделал голевую передачу, набрав в матче 3 (2+1) очка. Для «Амура» это уже 13-е поражение подряд, последний раз команда выигрывала в матче с «Ладой» 13 октября.
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