Три очка Кузнецова помогли СКА обыграть «Амур», у хабаровчан 13-е поражение подряд

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались петербургский СКА и хабаровский «Амур». Команды играли на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге. СКА одержал победу со счётом 6:3 (2:0, 3:2, 1:1).

В составе «Амура» заброшенными шайбами отметились Артур Гиздатуллин, Яков Рылов, оформивший дубль. За СКА забил Евгений Кузнецов, оформивший дубль, Михаил Григоренко, Иван Зинченко, Сергей Плотников.

Кузнецов также сделал голевую передачу, набрав в матче 3 (2+1) очка. Для «Амура» это уже 13-е поражение подряд, последний раз команда выигрывала в матче с «Ладой» 13 октября.