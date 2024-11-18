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СКА взял запрос на заброшенную шайбу «Амура» и гол Олега Ли отменили

СКА взял запрос на заброшенную шайбу «Амура» и гол Олега Ли отменили
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Хоккейный клуб СКА взял запрос на видеопросмотр третьей заброшенной шайбы «Амура» и выиграл, судьи отменили гол Олега Ли. Матч проходит в эти минуты в ледовом дворце Санкт-Петербурга. После отменённого гола счёт 5:2 в пользу СКА.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2024, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
3-й период
5 : 2
Амур
Хабаровск
1:0 Алистров (Грицюк) – 03:06 (5x5)     2:0 Плотников (Кузнецов, Зыков) – 05:11 (5x5)     2:1 Рылов (Мищенко, Гиздатуллин) – 26:26 (5x4)     3:1 Зинченко (Демидов, Андронов) – 28:52 (5x5)     4:1 Кузнецов (Хайруллин, Зыков) – 29:18 (5x5)     4:2 Рылов (Гиздатуллин, Слепец) – 37:17 (5x4)     5:2 Кузнецов (Хайруллин) – 37:49 (5x5)    

Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

Роман Ротенберг взял запрос на положение «вне игры» во время взятия ворот СКА. Судьи, пересмотрев голевой момент, приняли решение об отмене.

Первую и вторую шайбу в ворота ска забросил Яков Рылов, который в этом матче побил рекорд Виталия Атюшова и стал самым возрастным автором гола в составе «Амура».

Напомним, сейчас команда из Хабаровска находится на 12-м месте Восточной конференции КХЛ, у команды 13 очков в 26 матчах. СКА на четвёртом месте Западной конференции, у них 35 очков в 28 матчах.

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