Яков Рылов побил рекорд Атюшова, став самым возрастным автором гола в составе «Амура»

Защитник «Амура» Яков Рылов в матче со СКА, который в эти минуты проходит в ледовом дворце в Санкт-Петербурге, побил рекорд Виталия Атюшова, став самым возрастным автором гола в составе хабаровской команды.

Атюшову на момент гола было 39 лет 208 дней. Якову Рылову во время матча со СКА, в котором он формил дубль, – 39 лет 308 дней.

Виталий Атюшов профессиональную карьеру хоккеиста начал в 1996-м и завершил в 2020 году. В его активе в КХЛ было 573 матча и 170 очков. После завершения игровой карьеры он занимался тренерской деятельностью.

В текущем сезоне Рылов в девяти матчах смог набрать три очка. Он забросил две шайбы и сделал одну голевую передачу.