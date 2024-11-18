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Яков Рылов побил рекорд Атюшова, став самым возрастным автором гола в составе «Амура»

Яков Рылов побил рекорд Атюшова, став самым возрастным автором гола в составе «Амура»
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Защитник «Амура» Яков Рылов в матче со СКА, который в эти минуты проходит в ледовом дворце в Санкт-Петербурге, побил рекорд Виталия Атюшова, став самым возрастным автором гола в составе хабаровской команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2024, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 3
Амур
Хабаровск
1:0 Алистров (Грицюк) – 03:06 (5x5)     2:0 Плотников (Кузнецов, Зыков) – 05:11 (5x5)     2:1 Рылов (Мищенко, Гиздатуллин) – 26:26 (5x4)     3:1 Зинченко (Демидов, Андронов) – 28:52 (5x5)     4:1 Кузнецов (Хайруллин, Зыков) – 29:18 (5x5)     4:2 Рылов (Гиздатуллин, Слепец) – 37:17 (5x4)     5:2 Кузнецов (Хайруллин) – 37:49 (5x5)     6:2 Григоренко (Плотников) – 46:23 (5x5)     6:3 Гиздатуллин (Гальченюк) – 56:30 (5x5)    

Атюшову на момент гола было 39 лет 208 дней. Якову Рылову во время матча со СКА, в котором он формил дубль, – 39 лет 308 дней.

Виталий Атюшов профессиональную карьеру хоккеиста начал в 1996-м и завершил в 2020 году. В его активе в КХЛ было 573 матча и 170 очков. После завершения игровой карьеры он занимался тренерской деятельностью.

В текущем сезоне Рылов в девяти матчах смог набрать три очка. Он забросил две шайбы и сделал одну голевую передачу.

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