«Спартак» разгромил «Адмирал», у владивостокцев третье поражение подряд
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московский «Спартак» и владивостокский «Адмирал». Команды играли на стадионе «Мегаспорт» в Москве. «Спартак» одержал победу со счётом 6:1 (1:0, 3:1, 2:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2024, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
6 : 1
Адмирал
Владивосток
1:0 Морозов (Голдобин, Вишневский) – 03:54 (5x5) 2:0 Порядин (Морозов) – 24:13 (5x5) 3:0 Рубцов (Пашин, Зайцев) – 29:46 (5x5) 3:1 Гутик (Петухов, Шэн) – 31:22 (5x4) 4:1 Локтионов (Мальцев, Орлов) – 38:29 (5x5) 5:1 Рубцов (Пашин, Савиков) – 44:24 (5x4) 6:1 Мальцев (Пашин, Ружичка) – 45:40 (5x4)
В составе «Адмирала» заброшенной шайбой отметился Даниил Гутик. За «Спартак» забили Иван Морозов, Павел Порядин, Герман Рубцов, оформивший дубль, Андрей Локтионов, Михаил Мальцев.
«Адмирал» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 29 очков за 28 матчей. «Спартак» располагается на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 39 очков после 27 игр.
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