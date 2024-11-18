Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Спартак — Адмирал, результат матча 18 ноября 2024, счёт 6:1, КХЛ 2024-2025

«Спартак» разгромил «Адмирал», у владивостокцев третье поражение подряд
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московский «Спартак» и владивостокский «Адмирал». Команды играли на стадионе «Мегаспорт» в Москве. «Спартак» одержал победу со счётом 6:1 (1:0, 3:1, 2:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2024, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
6 : 1
Адмирал
Владивосток
1:0 Морозов (Голдобин, Вишневский) – 03:54 (5x5)     2:0 Порядин (Морозов) – 24:13 (5x5)     3:0 Рубцов (Пашин, Зайцев) – 29:46 (5x5)     3:1 Гутик (Петухов, Шэн) – 31:22 (5x4)     4:1 Локтионов (Мальцев, Орлов) – 38:29 (5x5)     5:1 Рубцов (Пашин, Савиков) – 44:24 (5x4)     6:1 Мальцев (Пашин, Ружичка) – 45:40 (5x4)    

В составе «Адмирала» заброшенной шайбой отметился Даниил Гутик. За «Спартак» забили Иван Морозов, Павел Порядин, Герман Рубцов, оформивший дубль, Андрей Локтионов, Михаил Мальцев.

«Адмирал» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 29 очков за 28 матчей. «Спартак» располагается на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 39 очков после 27 игр.

Материалы по теме
Защитник «Адмирала» Семён Ручкин помещён в список травмированных
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android