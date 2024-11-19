Защитник «Амура» Яков Рылов побил рекорд КХЛ 15-летней давности

Защитник «Амура» Яков Рылов побил рекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 15-летней давности.

Рылов стал самым возрастным автором дубля среди защитников в КХЛ – 39 лет и 308 дней.

Предыдущий рекорд принадлежал Сергею Зубову (39 лет и 124 дня), который в матче СКА – «Атлант» 23 ноября 2009 года также забросил две шайбы.

В 39 лет дублями среди защитников отмечались – Сандис Озолиньш (дважды, 39 лет и 118 дней), Дмитрий Калинин (39 лет и 91 день), Зубов и Рылов.

Напомним, Яков Рылов также побил рекорд Виталия Атюшова, став самым возрастным игроком в составе «Амура», который забил гол.

«Амур» в этом матче проиграл СКА, потерпев 13-е поражение подряд.