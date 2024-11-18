«Надеюсь, он побьёт рекорд в этом году». Кузнецов — о хет-трике Овечкина

Нападающий СКА Евгений Кузнецов прокомментировал хет-трик Александра Овечкина. Петербуржцы обыграли «Амур» со счётом 6:3.

— На связи ли с Овечкиным? Поздравили с хет-триком?

— У нас разное время. Я вообще не телефонный человек. У меня 150 сообщений пропущенных, я не ответственный в этом плане. Надеюсь, он побьёт рекорд в этом году, летом отметим. Приятно смотреть за этим. Сейчас не понимаешь этого, а в старости придёт понимание — с кем играл, что видел, — передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, Кузнецов в матче с хабаровчанами набрал 3 (2+1) очка. Для «Амура» это поражение стало 13-м подряд.