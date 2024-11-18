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«Надеюсь, он побьёт рекорд в этом году». Кузнецов — о хет-трике Овечкина

«Надеюсь, он побьёт рекорд в этом году». Кузнецов — о хет-трике Овечкина
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Нападающий СКА Евгений Кузнецов прокомментировал хет-трик Александра Овечкина. Петербуржцы обыграли «Амур» со счётом 6:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2024, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 3
Амур
Хабаровск
1:0 Алистров (Грицюк) – 03:06 (5x5)     2:0 Плотников (Кузнецов, Зыков) – 05:11 (5x5)     2:1 Рылов (Мищенко, Гиздатуллин) – 26:26 (5x4)     3:1 Зинченко (Демидов, Андронов) – 28:52 (5x5)     4:1 Кузнецов (Хайруллин, Зыков) – 29:18 (5x5)     4:2 Рылов (Гиздатуллин, Слепец) – 37:17 (5x4)     5:2 Кузнецов (Хайруллин) – 37:49 (5x5)     6:2 Григоренко (Плотников) – 46:23 (5x5)     6:3 Гиздатуллин (Гальченюк) – 56:30 (5x5)    

— На связи ли с Овечкиным? Поздравили с хет-триком?
— У нас разное время. Я вообще не телефонный человек. У меня 150 сообщений пропущенных, я не ответственный в этом плане. Надеюсь, он побьёт рекорд в этом году, летом отметим. Приятно смотреть за этим. Сейчас не понимаешь этого, а в старости придёт понимание — с кем играл, что видел, — передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, Кузнецов в матче с хабаровчанами набрал 3 (2+1) очка. Для «Амура» это поражение стало 13-м подряд.

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