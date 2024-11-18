Кузнецов — о лакросс-голе с «Амуром»: ещё перед игрой сказал, что так забью

Нападающий СКА Евгений Кузнецов прокомментировал лакросс-гол в матче с «Амуром», где петербуржцы одержали победу (6:3).
— Самый красивый гол в карьере ваш?
— Думаю, да, прикольный такой. Ещё перед игрой сказал, что так забью (смеётся). Случайно получилось. Такие моменты — кайф.
— Как пришла такая идея в голову?
— Да мне постоянно какая-то фигня в голову приходит в моменте. Это моя фишка, наверное, что в серьёзных моментах могу такое исполнить. Это большая ответственность — если не получится, могут наругать, правильно? В этом риске и проявляется мастерство.
— Такие голы придают уверенность?
— Конечно. Думаю, и болельщикам, и команде, и мне лично. В последних играх многое не получалось. Такие голы придают уверенность, — передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
- 18 ноября 2024
-
22:40
-
22:30
-
22:22
-
21:53
-
21:47
-
21:29
-
21:08
-
20:50
-
20:39
-
20:30
-
20:19
-
19:28
-
19:24
-
18:58
-
18:35
-
17:48
-
17:24
-
17:02
-
16:44
-
15:55
-
15:40
-
15:24
-
15:20
-
15:07
-
15:03
-
14:42
-
14:33
-
14:25
-
14:21
-
14:19
-
14:10
-
14:06
-
13:51
-
13:46
-
13:30