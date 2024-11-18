Кузнецов — о лакросс-голе с «Амуром»: ещё перед игрой сказал, что так забью

Нападающий СКА Евгений Кузнецов прокомментировал лакросс-гол в матче с «Амуром», где петербуржцы одержали победу (6:3).

— Самый красивый гол в карьере ваш?

— Думаю, да, прикольный такой. Ещё перед игрой сказал, что так забью (смеётся). Случайно получилось. Такие моменты — кайф.

— Как пришла такая идея в голову?

— Да мне постоянно какая-то фигня в голову приходит в моменте. Это моя фишка, наверное, что в серьёзных моментах могу такое исполнить. Это большая ответственность — если не получится, могут наругать, правильно? В этом риске и проявляется мастерство.

— Такие голы придают уверенность?

— Конечно. Думаю, и болельщикам, и команде, и мне лично. В последних играх многое не получалось. Такие голы придают уверенность, — передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.