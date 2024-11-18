Кузнецов назвал переломный момент в матче с «Амуром»

Нападающий СКА Евгений Кузнецов рассказал, что взбодрило команду во время матча с «Амуром», где СКА одержал победу со счётом 6:3.

«Важная победа, на нервах немножко. Хорошо, что третий гол «Амура» отменили из-за офсайда. Переломный момент был. Если бы засчитали тот гол, то игра пошла бы в другом русле. Это немного взбодрило нас», — передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, во время матча СКА — «Амур» третью шайбу в ворота СКА, заброшенную Олегом Ли отменили. Главный тренер СКА Роман Ротенберг сделал запрос, потому что увидел, что взятие ворот было с положения «вне игры». После пересмотра момента гол отменили.