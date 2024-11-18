Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Амура» прокомментировал поражение от СКА

Тренер «Амура» прокомментировал поражение от СКА
Комментарии

И.о. главного тренера «Амура» Виктор Костючёнок высказался о матче со СКА, где хабаровчане уступили со счётом 3:6.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2024, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 3
Амур
Хабаровск
1:0 Алистров (Грицюк) – 03:06 (5x5)     2:0 Плотников (Кузнецов, Зыков) – 05:11 (5x5)     2:1 Рылов (Мищенко, Гиздатуллин) – 26:26 (5x4)     3:1 Зинченко (Демидов, Андронов) – 28:52 (5x5)     4:1 Кузнецов (Хайруллин, Зыков) – 29:18 (5x5)     4:2 Рылов (Гиздатуллин, Слепец) – 37:17 (5x4)     5:2 Кузнецов (Хайруллин) – 37:49 (5x5)     6:2 Григоренко (Плотников) – 46:23 (5x5)     6:3 Гиздатуллин (Гальченюк) – 56:30 (5x5)    

«Играли с хорошим соперником, мастерами, которые используют ошибки. Пытались достучаться до ребят, чтобы меньше играть в своей зоне, сыграть проще, но в какие-то моменты выключались и не играли до конца», — передаёт слова Костючёнка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Отметим, для «Амура» это 13-е поражение подряд. Последний раз команда из Хабаровска выигрывала в матче с «Ладой» 13 октября.

Один из голов «Амура» во встрече со СКА в исполнении Олега Ли отменили, потому что взятие ворот было произведено с положения «вне игры».

Материалы по теме
Кузнецов назвал переломный момент в матче с «Амуром»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android