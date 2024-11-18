Тренер «Амура» прокомментировал поражение от СКА
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И.о. главного тренера «Амура» Виктор Костючёнок высказался о матче со СКА, где хабаровчане уступили со счётом 3:6.
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2024, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 3
Амур
Хабаровск
1:0 Алистров (Грицюк) – 03:06 (5x5) 2:0 Плотников (Кузнецов, Зыков) – 05:11 (5x5) 2:1 Рылов (Мищенко, Гиздатуллин) – 26:26 (5x4) 3:1 Зинченко (Демидов, Андронов) – 28:52 (5x5) 4:1 Кузнецов (Хайруллин, Зыков) – 29:18 (5x5) 4:2 Рылов (Гиздатуллин, Слепец) – 37:17 (5x4) 5:2 Кузнецов (Хайруллин) – 37:49 (5x5) 6:2 Григоренко (Плотников) – 46:23 (5x5) 6:3 Гиздатуллин (Гальченюк) – 56:30 (5x5)
«Играли с хорошим соперником, мастерами, которые используют ошибки. Пытались достучаться до ребят, чтобы меньше играть в своей зоне, сыграть проще, но в какие-то моменты выключались и не играли до конца», — передаёт слова Костючёнка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Отметим, для «Амура» это 13-е поражение подряд. Последний раз команда из Хабаровска выигрывала в матче с «Ладой» 13 октября.
Один из голов «Амура» во встрече со СКА в исполнении Олега Ли отменили, потому что взятие ворот было произведено с положения «вне игры».
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