Тренер «Амура» прокомментировал поражение от СКА

И.о. главного тренера «Амура» Виктор Костючёнок высказался о матче со СКА, где хабаровчане уступили со счётом 3:6.

«Играли с хорошим соперником, мастерами, которые используют ошибки. Пытались достучаться до ребят, чтобы меньше играть в своей зоне, сыграть проще, но в какие-то моменты выключались и не играли до конца», — передаёт слова Костючёнка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Отметим, для «Амура» это 13-е поражение подряд. Последний раз команда из Хабаровска выигрывала в матче с «Ладой» 13 октября.

Один из голов «Амура» во встрече со СКА в исполнении Олега Ли отменили, потому что взятие ворот было произведено с положения «вне игры».