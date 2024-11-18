Тренер «Амура» объяснил, почему поставил на СКА вратаря, ещё нигде не игравшего в сезоне

И. о. главного тренера «Амура» Виктор Костючёнок прокомментировал решение заявить в качестве основного вратаря Виктора Кобзева, который в этом сезоне ещё ни разу нигде не играл.

— Виктор Кобозев в этом сезоне вообще нигде не играл. Почему решили выпустить его сегодня?

— Решили взбодрить команду. А по работе Виктор давно заслужил сыграть игру в КХЛ, а может, и не одну. Так получилось, что соперник – СКА. Виктор ничего плохого не сделал, сыграл неплохо, где-то подтаскивал в каких-то моментах. Решили взбодрить команду, не получилось.

— Это его первый матч в сезоне вообще, до этого он просто тренировался с командой?

— Да, — передаёт слова Костючёнка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.