Тренер «Амура» объяснил, почему поставил на СКА вратаря, ещё нигде не игравшего в сезоне
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И. о. главного тренера «Амура» Виктор Костючёнок прокомментировал решение заявить в качестве основного вратаря Виктора Кобзева, который в этом сезоне ещё ни разу нигде не играл.
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2024, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 3
Амур
Хабаровск
1:0 Алистров (Грицюк) – 03:06 (5x5) 2:0 Плотников (Кузнецов, Зыков) – 05:11 (5x5) 2:1 Рылов (Мищенко, Гиздатуллин) – 26:26 (5x4) 3:1 Зинченко (Демидов, Андронов) – 28:52 (5x5) 4:1 Кузнецов (Хайруллин, Зыков) – 29:18 (5x5) 4:2 Рылов (Гиздатуллин, Слепец) – 37:17 (5x4) 5:2 Кузнецов (Хайруллин) – 37:49 (5x5) 6:2 Григоренко (Плотников) – 46:23 (5x5) 6:3 Гиздатуллин (Гальченюк) – 56:30 (5x5)
— Виктор Кобозев в этом сезоне вообще нигде не играл. Почему решили выпустить его сегодня?
— Решили взбодрить команду. А по работе Виктор давно заслужил сыграть игру в КХЛ, а может, и не одну. Так получилось, что соперник – СКА. Виктор ничего плохого не сделал, сыграл неплохо, где-то подтаскивал в каких-то моментах. Решили взбодрить команду, не получилось.
— Это его первый матч в сезоне вообще, до этого он просто тренировался с командой?
— Да, — передаёт слова Костючёнка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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