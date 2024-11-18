Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Амура» объяснил, почему поставил на СКА вратаря, ещё нигде не игравшего в сезоне

Тренер «Амура» объяснил, почему поставил на СКА вратаря, ещё нигде не игравшего в сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

И. о. главного тренера «Амура» Виктор Костючёнок прокомментировал решение заявить в качестве основного вратаря Виктора Кобзева, который в этом сезоне ещё ни разу нигде не играл.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2024, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 3
Амур
Хабаровск
1:0 Алистров (Грицюк) – 03:06 (5x5)     2:0 Плотников (Кузнецов, Зыков) – 05:11 (5x5)     2:1 Рылов (Мищенко, Гиздатуллин) – 26:26 (5x4)     3:1 Зинченко (Демидов, Андронов) – 28:52 (5x5)     4:1 Кузнецов (Хайруллин, Зыков) – 29:18 (5x5)     4:2 Рылов (Гиздатуллин, Слепец) – 37:17 (5x4)     5:2 Кузнецов (Хайруллин) – 37:49 (5x5)     6:2 Григоренко (Плотников) – 46:23 (5x5)     6:3 Гиздатуллин (Гальченюк) – 56:30 (5x5)    

— Виктор Кобозев в этом сезоне вообще нигде не играл. Почему решили выпустить его сегодня?
— Решили взбодрить команду. А по работе Виктор давно заслужил сыграть игру в КХЛ, а может, и не одну. Так получилось, что соперник – СКА. Виктор ничего плохого не сделал, сыграл неплохо, где-то подтаскивал в каких-то моментах. Решили взбодрить команду, не получилось.

— Это его первый матч в сезоне вообще, до этого он просто тренировался с командой?
— Да, — передаёт слова Костючёнка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Материалы по теме
Кузнецов назвал переломный момент в матче с «Амуром»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android